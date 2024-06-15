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Испания — Хорватия: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата Европы — 2024

Испания — Хорватия: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата Европы — 2024
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания – Хорватия на Евро-2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

«Самый сложный матч для прогноза в первые дни. Не знаю, чего ждать от хорватов. Они всё ещё команда-загадка. Их уже столько раз списывали, а они всё продолжают быть грозной силой. Но не представляю, что они покажут тут. У них молодая оборона, ветеранская полузащита, не очень понятная группа атаки, где сложно кого-то выделить.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
1-й тайм
2 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'    

У испанцев нынешняя сборная без каких-то суперзвёзд, но зато с целой россыпью талантов. Понятно, как будет играть команда, но какой будет результат? Что будет с реализацией? Много ли будут создавать моментов? Пока очень трудно найти ответы на эти вопросы. К тому же линия защиты не выглядит очень надёжной.

Я не думаю, что в стартовом матче команды покажут искромётный футбол, всё будет сдержанно, команды будут где-то даже уважать друг друга. Между ними за последнее время были самые разные матчи – и яркие ничьи, и скучные ничьи. Я всё-таки остановлюсь на ставке «тотал меньше 2.5». Либо минимальная победа Испании, либо ничья 1:1», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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