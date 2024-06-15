Испания — Хорватия: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата Европы — 2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания – Хорватия на Евро-2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

«Самый сложный матч для прогноза в первые дни. Не знаю, чего ждать от хорватов. Они всё ещё команда-загадка. Их уже столько раз списывали, а они всё продолжают быть грозной силой. Но не представляю, что они покажут тут. У них молодая оборона, ветеранская полузащита, не очень понятная группа атаки, где сложно кого-то выделить.

У испанцев нынешняя сборная без каких-то суперзвёзд, но зато с целой россыпью талантов. Понятно, как будет играть команда, но какой будет результат? Что будет с реализацией? Много ли будут создавать моментов? Пока очень трудно найти ответы на эти вопросы. К тому же линия защиты не выглядит очень надёжной.

Я не думаю, что в стартовом матче команды покажут искромётный футбол, всё будет сдержанно, команды будут где-то даже уважать друг друга. Между ними за последнее время были самые разные матчи – и яркие ничьи, и скучные ничьи. Я всё-таки остановлюсь на ставке «тотал меньше 2.5». Либо минимальная победа Испании, либо ничья 1:1», — приводит слова Титова «РБ Спорт».