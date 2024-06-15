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Испания — Хорватия: прогноз Сергея Дурасова на игру Евро-2024 15 июня

Испания — Хорватия: прогноз Сергея Дурасова на игру Евро-2024 15 июня
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Хорватия.

Ставка: обе забьют — нет за 1.85.

«15 июня на Евро стартует группа B матчем Испания – Хорватия. На бумаге именно эта группа – самая конкурентная среди других, потому что в неё ещё входят Италия и Албания. История встреч Испании и Хорватии насчитывает 10 матчей: пять побед у испанцев, три у хорватов и два ничейных результата.

Ну это «группа смерти», в которой даже Албанию нельзя списывать со счетов. А значит, ошибаться здесь негде и некогда, играть надо с первой минуты турнира, при этом минимизировать любые риски.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уверен в стерильном испанском владении при могучей терпеливости опытных хорватов. Допускаю, что и голов мы тут можем не увидеть, но верить в это не хочу. Один голик должны сообразить. Выбираю вариант «обе забьют — нет» за 1.85. Очень похоже на правду», — приводит слова Дурасова «РБ Спорт».

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