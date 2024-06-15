Испания — Хорватия: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Хорватия.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Испания и Хорватия встретятся в одном из самых интересных матчей 1-го тура Евро-2024. Трудно определить тут фаворита, особенно учитывая, что турнир только стартует.

Все уже привыкли, что Хорватия хорошо выступает на международных турнирах. На нескольких соревнованиях кряду она добивалась определённых успехов. Титулов, конечно, не было. Но сильных соперников «шашечные» точно способны выбить.

Испания же давно не выигрывала крупных турниров, Евро и ЧМ. Но вот в Лиге наций год назад команда добилась успеха. Причём обыграть ей в финале удалось как раз хорватов — до серии пенальти они довели встречу, ни разу не забив в основное время. А в серии 11-метровых сильнее оказалась Испания.

Отборы на Евро обе команды провели без особых проблем. Хорватия, правда, финишировала второй в своей группе, тогда как Испании не было равных в квалификации. В последних товарищеских матчах они тоже показывали хорошие результаты. «Красная фурия» дважды забила пять голов противникам — 5:0 с Андоррой и 5:1 – с Северной Ирландией. Подопечные Далича, в свою очередь, сумели обыграть топового противника — 2:1 с Португалией.

Если говорить о самом матче, то, конечно, испанцы будут держать мяч у себя. Хотя и ярких атакующих действий стоит ждать от «Красной фурии» — в её составе много талантливой молодёжи. Но Хорватия — как раз та команда, которая готова отдать мяч сопернику и ждать его ошибок. В несколько передач способна сборная добраться до ворот противника и забить ему.

Так что эта игра довольно непредсказуемая. Уверен в одном: хотя бы по голу мы точно тут увидим с обеих сторон», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».