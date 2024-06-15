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Испания — Хорватия: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2024

Испания — Хорватия: ставка Александра Мостового на встречу Евро-2024
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Хорватия.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Испания и Хорватия встретятся в одном из самых интересных матчей 1-го тура Евро-2024. Трудно определить тут фаворита, особенно учитывая, что турнир только стартует.

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Все уже привыкли, что Хорватия хорошо выступает на международных турнирах. На нескольких соревнованиях кряду она добивалась определённых успехов. Титулов, конечно, не было. Но сильных соперников «шашечные» точно способны выбить.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испания же давно не выигрывала крупных турниров, Евро и ЧМ. Но вот в Лиге наций год назад команда добилась успеха. Причём обыграть ей в финале удалось как раз хорватов — до серии пенальти они довели встречу, ни разу не забив в основное время. А в серии 11-метровых сильнее оказалась Испания.

Отборы на Евро обе команды провели без особых проблем. Хорватия, правда, финишировала второй в своей группе, тогда как Испании не было равных в квалификации. В последних товарищеских матчах они тоже показывали хорошие результаты. «Красная фурия» дважды забила пять голов противникам — 5:0 с Андоррой и 5:1 – с Северной Ирландией. Подопечные Далича, в свою очередь, сумели обыграть топового противника — 2:1 с Португалией.

Если говорить о самом матче, то, конечно, испанцы будут держать мяч у себя. Хотя и ярких атакующих действий стоит ждать от «Красной фурии» — в её составе много талантливой молодёжи. Но Хорватия — как раз та команда, которая готова отдать мяч сопернику и ждать его ошибок. В несколько передач способна сборная добраться до ворот противника и забить ему.

Так что эта игра довольно непредсказуемая. Уверен в одном: хотя бы по голу мы точно тут увидим с обеих сторон», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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