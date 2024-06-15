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Испания — Хорватия: прогноз Семёна Зигаева на игру группового раунда Евро-2024

Испания — Хорватия: прогноз Семёна Зигаева на игру группового раунда Евро-2024
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Хорватия.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Один из центральных матчей 1-го тура пройдёт на «Олимпиаштадионе». Испания традиционно один из фаворитов предстоящего турнира. К Евро команда подходит в полной боевой готовности, в последних двух товарищеских играх одержано две победы, обе разгромные — 5:0 и 5:1. Правда, соперники были явно ниже классом: Андорра и Северная Ирландия. Чемпионаты Европы испанцы не пропускают с 1992 года и практически каждый раз рассматриваются в качестве одних из фаворитов.

Действующие бронзовые призёры чемпионата мира подходят к турниру с серией из шести победных матчей. Последние результаты особенно радуют, домашняя победа 3:0 над Северной Македонией и гостевая 2:1 – над Португалией. В последнем матче отличились нестареющий капитан Модрич и Анте Будимир, принёсший своей команде первую в истории победу над «европейскими бразильцами».

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На Евро хорваты пока не добивались особых успехов, лучшими достижением остаются четвертьфиналы в 1996 и 2008 годах. Обе команды способны на этом турнире пройти достаточно далеко, я же предположу, что в субботу нас ждёт довольно результативная игра. Ставка: «обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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