Испания — Хорватия: прогноз Виктора Гусева на матч Евро-2024 в Берлине

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Хорватия.

Ставка: победа Испании за 1.99.

«Две команды, представляющие «группу смерти», сойдутся в Берлине во второй день чемпионата. Статистика личных встреч (а команды, кстати, сыграют друг с другом на четвёртом Евро подряд) показывает преимущество испанцев: пять побед и три поражения при двух ничьих. К тому же «Красная фурия» — трёхкратный чемпион Европы и приедет на финальный турнир уже в 12-й раз. Для Хорватии это седьмой турнир и шестой подряд. Герои чемпионатов мира (серебро и бронза на двух последних), её футболисты на Евро максимум доходили до четвертьфинала.

Хорватия в последнем товарищеском матче перед Евро выиграла у сборной Португалии (2:1). Испания завершила подготовку разгромом Северной Ирландии — 5:1. Сборную Хорватии с 2017 года стабильно возглавляет Златко Далич, что является большим преимуществом, но, с другой стороны, может сделать тренера зависимым от симпатий к стареющим футболистам, с которыми он прошёл огонь, воду и ещё какие медные трубы! Отборочный турнир Хорватия завершила на втором месте, отстав на очко от Турции. Бесспорно, команда имеет целую группу игроков мирового класса, начиная с Модрича, но они немолоды. Сами хорваты утверждают, что их молодёжь уже готова подхватить знамя. Суперволевая, хорошо сыгранная команда в первом матче будет действовать от обороны, надеясь на контратаки, в которых она хороша. При этом остаётся проблема отсутствия по-настоящему забивного центрального нападающего.

У Испании, которой руководит Луис де ла Фуэнте, сменивший в конце 2022 другого Луиса — Энрике, в кармане ещё и титул победителя Лиги наций. Кстати, в прошлогоднем финале она по пенальти (после нулевой ничьей) выиграла именно у Хорватии. Сам тренер считает это серьёзным стимулом. В отборочном турнире Испания одержала семь побед в восьми матчах, дважды выиграв у норвежцев и в итоге оставив Холанда без Евро. Тем не менее у испанцев есть проблемы в линии атаки — даже при том, что юного вингера «Барселоны» Ямала всерьёз называют «новым Месси». Команде бывает сложно с хорошо организованными командами. И всё же победа Испании», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».