Испания — Хорватия: прогноз Романа Гутцайта на игру группы B чемпионата Европы по футболу

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Хорватия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Испания и Хорватия в последние годы неоднократно встречались друг с другом. Это было и в финале Лиги наций, это было и на крупных международных турнирах вроде чемпионата Европы. В общем, Испания и Хорватия – это те сборные, которые прекрасно знают возможности друг друга. Тем более есть, например, в составе сборной Хорватии Лука Модрич, который уже очень много лет играет в испанском чемпионате и является партнёром сразу нескольких игроков испанской сборной по мадридскому «Реалу».

Но если мы возьмём решающие стадии турниров — да, иногда, конечно, бывают самые настоящие феерии в играх между Испанией и Хорватией, Но обычно, особенно когда речь идёт про стартовый тур, да ещё и мы говорим про самую сложную группу этого чемпионата Европы, потому что, помимо Испании и Хорватии, здесь Италия и Албания, ставки сразу максимально высоки. И ни в коем случае испанцы или хорваты не должны позволить себе проиграть в первом матче на старте этого турнира, потому что сразу ты становишься аутсайдером группы и практически лишаешь себя шансов на то, чтобы уверенно продолжать групповой этап и рассчитывать на попадание в плей-офф.

Поэтому мне кажется, что эта игра, скорее, будет такой тактической и разминочной для Испании и Хорватии, что оптимальную форму они будут набирать и всем демонстрировать уже в процессе турнира. Предположу, что в стартовом матче испанцы и хорваты сыграют без большого количества забитых мячей. Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».