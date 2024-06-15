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Испания — Хорватия: ставка Игоря Семшова на игру группового раунда Евро-2024 в Берлине

Испания — Хорватия: ставка Игоря Семшова на игру группового раунда Евро-2024 в Берлине
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Испания – Хорватия.

Ставка: ничья за 3.50.

«Подопечные Луиса де ла Фуэнте великолепно сыграли в квалификации, а недавно разгромили дома Северную Ирландию в генеральном прогоне перед Евро – 5:1. Альваро Морато, Педри, Ламин Ямал и компания в полном порядке.

Но и хорваты, которых тренирует Златко Далич, сыграли 8 июня великолепно, они одолели в гостях Португалию – 2:1. Лука Модрич и его партнёры полны решимости показать себя во всей красе и на предстоящем европейском форуме. Проводит отличный сезон нападающий Анте Будимир.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последние годы испанцы и хорваты играют между собой часто. Так, год назад они встречались в финале Лиги наций, и после нулевой ничьей удача в серии пенальти улыбнулась представителям Пиреней. А в 1/8 финала на прошлом чемпионате Европы команды и вовсе выдали настоящий спектакль. Тогда сборная Испании взяла верх в дополнительное время – 5:3! Ещё дважды команды играли на групповом этапе. В 2012-м победили испанцы – 1:0, а в 2016-м – хорваты – 2:1.

С учётом того, что это будет стартовый матч для обеих команд, сейчас много голов быть не должно. Не исключён и ничейный исход», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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