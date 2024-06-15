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Испания — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Европы 15 июня

Испания — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Европы 15 июня
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Хорватия.

Ставка: победа Испании за 1.95.

«Испания и Хорватия встретятся в 1-м туре Евро-2024 15 июня. Интересное противостояние, молодость против опыта. Думаю, доминирующей победы одной из команд мы тут не увидим. Но минимальное предпочтение испанцам я всё же отдаю.

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Курс Евро. День второй: валуй на матч Испания — Хорватия

Испания уверенно провела отборочный этап на Евро, финишировала первой, потеряв очки всего лишь в одной встрече. Между делом прошлым летом подопечные де ла Фуэнте ещё и выиграли Лигу наций — думаю, для них это была важная победа. Тем более что в финале они обыграли как раз Хорватию (1:0), а в полуфинале — Италию (2:1).

Хорваты на той Лиге наций в полуфинале уверенно прошли сложного соперника — 4:2 с Нидерландами. В отборе на чемпионат Европы команда тоже добилась успеха, пропустив выше себя на финише только Турцию. Так что всё ещё уверенно выступает коллектив Златко Далича.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если смотреть на подготовку к Евро, то Хорватия выглядела увереннее — победила во всех четырёх товарищеских матчах в 2024 году. В том числе пару дней назад «шашечные» справились с Португалией (2:1). У Испании, пожалуй, самая тяжёлая игра была с Бразилией в марте, и в ней она не выиграла — 3:3. Но в июне «Красная фурия» не заметила Андорру (5:0) и Северную Ирландию (5:1).

Я уверен, что тут мы увидим яркую игру, много тактической борьбы. Но всё же поверю в успех Испании — она выиграет с минимальным счётом, как и год назад в финале Лиги наций», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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