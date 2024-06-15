Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Венгрия — Швейцария

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

15 июня на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Венгрия — Швейцария. Начало игры — в 16:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение «красным крестоносцам»: поставить на победу швейцарцев можно с коэффициентом 2.22. Это примерно 45% вероятности. Успех сборной Венгрии оценён в 3.80 (26%). Ставки на ничью принимаются за 3.35 (29%).

Аналитики считают, что матч Венгрия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.

Наиболее вероятный исход встречи — ничья 1:1 (5.60). С коэффициентом 5.80 предлагают поставить на победу Швейцарии со счётом 1:0.

За 7.50 идёт нулевая ничья, а на 1:0 в пользу сборной Венгрии дают коэффициент 8.30. Заключить пари на победу Швейцарии 2:0 можно за 8.80.