Италия — Албания: прогноз Константина Генича на игру Евро-2024 15 июня

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Италия – Албания на Евро-2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«Группа смерти» — это группа B. Здесь сразу три команды, которые входят по рейтингу ФИФА в первую десятку — Италия, Испания, Хорватия. Ну и в соперниках у них крепкая достаточно сборная Албании. Следовательно, албанцев многие рассматривают как аутсайдера, как команду, которая будет поставщиком очков в этой группе.

Италия в ранге чемпиона Европы. Со сменой тренера подходит к этому турниру (Лучано Спаллетти чуть менее года руководит этой командой) и с большими кадровыми проблемами, потому что есть отсутствующие футболисты, да и нет как такового супербомбардира сейчас у сборной Италии. Лучший бомбардир в отборе — это Фраттези. У Кьезы были там определённые проблемы, пока восстанавливался после травмы.

Италия, конечно, фаворит в противостоянии с Албанией. Но у албанцев есть хорошо нам знакомые Митай и Даку. Да и вообще, многие футболисты играют или играли в итальянской Серии А — Джимсити, тот же Хюсай. Они знакомы с футболистами сборной Италии.

Не так часто Италия с Албанией играют. Первый матч для этих команд на Евро-2024. Албания вряд ли будет раскрываться. Силвиньо возглавляет эту сборную, и он прекрасно понимает, что против итальянцев надо всё закрыть и сузить пространство, чтобы не дать им разбежаться. Исторически матчи Италия – Албания получаются малорезультативными.

Если отталкиваться от этого, мне кажется, первый матч вряд ли здесь будет с шашками наголо и у той, и у другой команды. Албания будет сдерживать Италию, Италия будет искать свои шансы забить. Поэтому мой прогноз на эту встречу – тотал меньше 2.5 за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».