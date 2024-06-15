Испания — Хорватия: прогноз на матч чемпионата Европы по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Хорватия.

Ставка: обе забьют за 1.98.

Испания, вероятно, действительно выглядит чуть предпочтительнее после внушительной квалификации и крупных побед в недавних товарищеских играх — 5:1 с Северной Ирландией, 5:0 с Молдавией и 3:3 с Бразилией. Кроме того, держим в уме победу испанцев над хорватами в финале Лиги наций. Однако и Хорватию не стоит недооценивать.

«Шашечные» обладают крайне опытным составом, а особенно поражает центр с Модричем, Ковачичем и Брозовичем. Также стоит отметить, что недавно в товарищеском матче они обыграли сборную Португалии, которая является одним из главных претендентов на победу на чемпионате Европы в Германии. Да и в очных встречах с «Красной фурией» в последние годы удаётся показывать зубы.

На наш взгляд, стоит присмотреться к голам в обе стороны. Ставка с коэффициентом около 2.00, но вероятнее, чем кажется. Испания продемонстрировала умение забивать, сомнений в её голе мало. Зато Хорватия вполне может ответить своим, учитывая собственные достижения и то, что испанцы регулярно пропускают.

Этот матч — далеко не финал, а только начало. Если на прошлом Евро в 1/8 финала команды выдали 3:3 в основное время, то почему сейчас, когда впереди будет ещё два тура, они должны скромничать и отсиживаться в обороне. Смелость, как известно, берёт города. У хорватов, кстати, этого добра навалом, чтобы взять испанские ворота.