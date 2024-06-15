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Италия — Албания: прогноз Егора Титова на игру группового турнира Евро-2024

Италия — Албания: прогноз Егора Титова на игру группового турнира Евро-2024
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Италия – Албания на Евро-2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.78.

«Итальянцы меня пока не впечатляют. Честно говоря, и состав довольно средний. Ставка будет сделана на командную игру, на оборону. Спаллетти будет играть на контратаках, возможно, даже с албанцами.

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Албания тоже из числа тех сборных, которые бурно спрогрессировали за последние годы, подтянулись к грандам. И за этой командой будет очень интересно понаблюдать на Евро. Терять ей в такой группе нечего.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тем не менее в первом матче албанцы рисковать не будут, хотя они умеют играть в атаку, действовать агрессивно. Но ничья на старте их устроит, зачем давать пространство итальянцам, они только этого и ждут.

Здесь, на мой взгляд, лучшая ставка – тотал меньше 2.5. Если Италия забьёт, то обязательно закроется и не даст себя вскрыть. В случае гола албанцев они будут защищаться и числом, и умением, потому что будут близки к историческому результату», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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