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Италия — Албания: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата Европы — 2024

Италия — Албания: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата Европы — 2024
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Евро-2024 Италия — Албания.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.79.

«Нынешние чемпионы Европы — сборная Италии — встретятся со сборной Албании. На этот раз Италия не считается фаворитом турнира. Не такой мощный состав, как в прошлые годы, играют сухо, в большинстве игр на меньше. От этого я и буду строить свою ставку.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Албания — неплохая команда и очень хорошо играет в защите. В отборочном цикле на Евро в восьми играх пропустила всего лишь четыре гола. В этой игре оборона будет играть против обороны, добавьте туда ещё волнение 1-го тура. В первой игре нужно будет посмотреть, что из себя представляют команды, ведь финальная стадия Евро — это совсем другое, нежели квалификации. На этот матч я прогнозирую тотал меньше 2.5 гола», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

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