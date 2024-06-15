Италия — Албания: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата Европы — 2024

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Евро-2024 Италия — Албания.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.79.

«Нынешние чемпионы Европы — сборная Италии — встретятся со сборной Албании. На этот раз Италия не считается фаворитом турнира. Не такой мощный состав, как в прошлые годы, играют сухо, в большинстве игр на меньше. От этого я и буду строить свою ставку.

Албания — неплохая команда и очень хорошо играет в защите. В отборочном цикле на Евро в восьми играх пропустила всего лишь четыре гола. В этой игре оборона будет играть против обороны, добавьте туда ещё волнение 1-го тура. В первой игре нужно будет посмотреть, что из себя представляют команды, ведь финальная стадия Евро — это совсем другое, нежели квалификации. На этот матч я прогнозирую тотал меньше 2.5 гола», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».