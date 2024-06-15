Италия — Албания: прогноз Виктора Гусева на встречу группового этапа Евро-2024

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Италия — Албания.

Ставка: ничья за 4.73.

«Ещё относительно недавно победу в этом матче все безоговорочно отдали бы Италии. Да и сейчас вам укажут, например, на то, что, да, албанцы в июньских товарищеских играх не имели проблем, забив по три мяча Лихтенштейну и Азербайджану. А вот, мол, и шведам, и чилийцам в марте проиграли, причём последним — 0:3 и на своём поле.

И всё же первое место в отборочной группе, где команда бразильского тренера Силвиньо после его прихода в январе прошлого года ни разу не проиграла, говорит о новом статусе некогда заведомого аутсайдера. Ведь позади остались и Чехия, и Польша. В сегодняшней сборной Албании 10 игроков итальянских лиг. Ну а сам Силвиньо когда-то входил в тренерский штаб «Интера».

Прекрасно известен албанский вратарь английского «Брентфорда» Стракоша. Защитник Митай из «Локомотива» и нападающий Даку из «Рубина» тоже в заявке. Итоговую победу теперь уже псевдокарлика всё же оценивают самым большим коэффициентом: 900.00. Италия здесь имеет 9.00. Но ведь речь идёт о финише всего турнира, а не об исходе конкретной игры в Дортмунде.

Итальянцы и албанцы к выходу на поле будут знать результат первого матча в своей «группе смерти»: Испания и Хорватия уже закончат встречу в Берлине. Статистика личных встреч совсем не в пользу Албании: четыре поражения при разнице 1:7. Все четыре были сыграны в последние 10 лет, а последний (товарищеский) состоялся осенью 2022-го в Тиране, когда гости, пропустив в начале, в итоге победили — 3:1.

В июньских товарищеских Италия тускло сыграла 0:0 с Турцией, а потом тоже на своём поле смогла лишь с минимальным счётом победить не попавшую на чемпионат Европы Боснию и Герцеговину. Да, все знают, что запрягают итальянцы традиционно долго, но ведь это как раз и касается начала таких турниров, как нынешний. А значит, свой шанс Албания должна получить — пусть даже всего на втором для себя Евро и в игре с чемпионом Европы предыдущего цикла, принимающем участие в турнире уже в 11-й раз. Тем более что у команды Спаллетти есть проблемы в виде пока недостаточной мобильности и смелости в атаке, а также травм ряда игроков», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».