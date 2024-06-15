Италия — Албания: ставка Александра Мостового на игру Евро-2024 в Дортмунде

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Италия — Албания.

Ставка: победа Италии с форой (-1) за 1.70.

«Италия сыграет с Албанией в 1-м туре Евро-2024. Казалось бы, всё тут довольно очевидно и предсказуемо. Но я бы не торопился с выводами, учитывая последние результаты итальянцев на международной арене, а также то, как квалификацию прошли албанцы.

Албания сотворила историю, конечно. Мало кто ожидал её увидеть в финальном раунде Евро. Но команда показала очень приличные результаты в отборе к турниру и по праву заслужила свою первую путёвку на ЧЕ.

Италия же, с одной стороны, является действующим чемпионом Европы. С другой — она не попадала на два последних чемпионата мира. Очень противоречивые результаты. Даже в квалификации на этот Евро у «лазурной армии» были проблемы — только по дополнительным параметрам она оказалась выше Украины в таблице.

Сейчас к турниру Италия подходит в сбалансированном составе. Довольно много молодых игроков. Интересно будет посмотреть, чего добьётся команда на Евро. Но и Албания готова к борьбе. Да, звёзд в составе у неё нет, но много игроков выступают в топовых европейских чемпионатах. Да и в квалификации мы увидели, что «орлы» многого могут добиться.

Да, тут команду Спаллетти явно ждёт нервная игра — большое давление на неё идёт из-за результатов на международных турнирах. Но я всё равно отдам предпочтение номинальным хозяевам поля. Албания так просто, конечно, не проиграет. Но три очка, возможно, с минимальным отрывом в счёте, всё же заберут итальянцы, я считаю», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».