Италия — Албания: ставка Романа Павлюченко на игру группы B чемпионата Европы 15 июня

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Италия — Албания.

Ставка: победа Италии с форой (-1.5) за 2.18.

«Италия и Албания сыграют 15 июня в 1-м туре чемпионата Европы. Албанцы, конечно, сотворили сенсацию в отборочном этапе турнира. Но сейчас я всё равно уверен в победе итальянцев.

Албания смогла не только выйти из группы отбора на Евро, она ещё и финишировала первой. Долгое время команда уверенно лидировала, только пара ничьих в последних встречах сравняли её по очкам с Чехией, но по дополнительным параметрам «орлы» финишировали выше. В том числе позади удалось оставить и Польшу.

В товарищеских матчах дела у подопечных Силвиньо шли уже не так хорошо, проиграли они сильным соперникам — 0:3 от Чили и 0:1 от Швеции. В более простых играх Албания добилась успеха, обыграла Лихтенштейн (3:0) и Азербайджан (3:1). Но сейчас коллективу, конечно, предстоят более трудные матчи.

А вот отбор на чемпионат Европы у Италии был довольно трудным. Проиграла она борьбу за первое место Англии и чуть было не пропустила выше себя Украину. Но в итоге только по дополнительным параметрам «лазурная армия» расположились выше соперника.

Зато уже в рамках подготовки к Евро подопечные Спаллетти не позволяли себе больших ошибок, ни разу не проиграли. Победила сборная Венесуэлу (2:1), Эквадор (2:0) и Боснию и Герцеговину (1:0), а также сыграла вничью с Турцией (0:0).

Да, Албания — явная тёмная лошадка этого Евро. Многие, конечно, ждут и дальше сенсаций от этой команды. Но я всё же останусь реалистом — Италия намного сильнее. К тому же неудача в квалификации ЧМ-2022, а также статус действующего чемпиона Евро не дадут подопечным Спаллетти тут расслабиться», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».