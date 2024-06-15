Венгрия — Швейцария: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 15 июня

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Венгрия — Швейцария. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «красным крестоносцам»: поставить на победу швейцарцев можно с коэффициентом 2.37. Успех венгров оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Аналитики считают, что матч Венгрия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют венгры, сыграет коэффициент 1.47. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

За последние несколько лет Марко Росси помог сборной Венгрии добиться внушительного прогресса. Она стала неудобным соперником даже для очень сильных сборных вроде Англии и Германии. В Лиге наций англичанам и немцам прилично досталось от «волшебных мадьяров».

Венгрия не проиграла ни одного из восьми матчей отбора на Евро-2024. За этот период она забила 16 мячей. Четыре из них записал на свой счёт Доминик Собослаи. Ещё он отдал четыре результативные передачи. Полузащитник «Ливерпуля» обладает особыми данными.

В составе Швейцарии даже больше известных футболистов. Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Гранит Джака, Шердан Шакири и Ноа Окафор хорошо знакомы даже тем, кто не очень сильно интересуется футболом. Практически все на клубном уровне играют за грандов. Другие выступали за них раньше.

Подбор игроков у «красных крестоносцев» классный, но они на удивление нестабильны. Несмотря на старания надёжного Яна Зоммера, сборная часто пропускает и теряет очки даже в матчах с андердогами. Она выиграла только 4 из 10 встреч квалификации на Евро-2024, хотя соперники были довольно удобные.