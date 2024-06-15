Венгрия — Швейцария: прямая трансляция матча группы А Евро-2024, прогноз букмекеров

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Венгрия — Швейцария. Начало игры — в 16:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на «ОККО Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «красным крестоносцам»: поставить на победу швейцарцев можно с коэффициентом 2.37. Успех венгров оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Аналитики считают, что матч Венгрия — Швейцария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют венгры, сыграет коэффициент 1.47. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Венгрия не проиграла ни одного из восьми матчей отбора на Евро-2024. За этот период она забила 16 мячей. Четыре из них записал на свой счёт Доминик Собослаи. Ещё он отдал четыре результативные передачи. Полузащитник «Ливерпуля» обладает особыми данными.

В составе Швейцарии даже больше известных футболистов. Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Гранит Джака, Шердан Шакири и Ноа Окафор хорошо знакомы даже тем, кто не очень сильно интересуется футболом. Практически все на клубном уровне играют за грандов. Другие выступали за них раньше.

Подбор игроков у «красных крестоносцев» классный, но они на удивление нестабильны. Несмотря на старания надёжного Яна Зоммера, сборная часто пропускает и теряет очки даже в матчах с андердогами. Она выиграла только 4 из 10 встреч квалификации на Евро-2024, хотя соперники были довольно удобные.