Испания — Хорватия: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 15 июня

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Испания — Хорватия. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом «Красную фурию»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.93. Успех хорватов оценивается в 4.33. На ничью дают коэффициент 3.40.

Букмекеры считают, что игра Испания — Хорватия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол хорватов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

Испанцы перед стартом турнира провели два товарищеских матча, победив Андорру (5:0) и Северную Ирландию (5:1). Сложно судить о реальном состоянии «Красной фурии» после встреч с такими лёгкими соперниками. Подопечные Луиса де ла Фуэнте создали много моментов, но толком не проверили оборону.

Испания уверенно прошла отбор на Евро-2024, победив в семи из восьми встреч. Естественно, 21 очка хватило, чтобы завершить этап на первом месте в группе. Стоит отметить высокую результативность подопечных Луиса де ла Фуэнте — 25 забитых мячей.

Если у Испании органично сочетаются опыт ветеранов и амбиции талантливой молодёжи, то Хорватия сделала выбор в пользу «старой гвардии». В заявке «шашечных» повидавшие не один крупный турнир Иван Перишич, Домагой Вида и Лука Модрич.

В квалификации на Евро-2024 Хорватия заняла второе место в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Латвией, набрав 16 очков. Стоит отметить стабильную оборону «шашечных», благодаря которой за восемь матчей сборная пропустила всего четыре мяча.