Италия — Албания: кто фаворит матча группы В Евро-2024 15 июня

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Италия — Албания. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «лазурных»: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.41. Успех албанцев оценивается в 8.80. На ничью дают коэффициент 4.55.

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Букмекеры считают, что игра Италия — Албания не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют итальянцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол албанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.39.

«Скуадра адзурра» начинает защиту титула, но подходит к Евро-2024 не в оптимальном состоянии. По крайней мере, такой вывод можно сделать по двум товарищеским встречам итальянцев. Сначала они сыграли вничью с Турцией (0:0), а затем с большим трудом победили Боснию и Герцеговину со счётом 1:0.

В квалификации на Евро-2024 Италия выступала нестабильно. Некоторые неудачные результаты, например поражение Англии (1:3) и ничья с Северной Македонией (1:1), легко объяснить сменой тренера. Отбор итальянцы начинали под руководством Роберто Манчини, а затем его сменил Лучано Спаллетти. Перестановки негативно сказались на игре сборной и усложнили задачу.

Албания подходит ко второму в своей истории чемпионату Европы без особого давления за результат. Жеребьёвка была безжалостна к команде Силвиньо, поскольку в соперники им достались Италия, Испания и Хорватия. Но подобный расклад может сыграть и в пользу «орлов», ведь их заранее считают «поставщиком очков», а это грозит недооценкой.

А ведь Албания отлично провела квалификацию на Евро-2024. «Орлы» в группе с Чехией, Молдавией, Польшей и Фарерскими островами набрали 15 очков и заняли первое место. Отметим крепкую оборону албанцев, которая пропустила всего четыре мяча за восемь матчей.