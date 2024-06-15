Испания — Хорватия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Хорватия.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.13.

«В пользу «верха» говорит статистика – тотал пробили в четырёх из пяти прошлых очных встреч. «Низ» скатали только в финале Лиги наций, но решающий матч плей-офф – это всегда особая история и осторожный футбол.

На прошлом Евро Испания прошла Хорватию с сумасшедшим счётом 5:3 (3:3 в основное время), а в 2016-м «шашечные» выиграли 2:1.

По ходу подготовки к текущему турниру обе сборные также выдали результативные встречи. Если брать Испанию – 3:3 с Бразилией, 5:0 с Андоррой, 5:1 – с Северной Ирландией. У Хорватии – 4:2 с Египтом, 3:0 с Северной Македонией, 2:1 – с Португалией.

Всё говорит в пользу «верха», а кэф обязывает проверить», — отметил Прокофьев.