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Италия — Албания: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Италия — Албания: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Италия — Албания.

Ставка: победа Италии за 1.39.

«Албания – главный претендент на три поражения на Евро-2024. Дело не в самой команде, которая не так уж и плоха, а в конкурентах. Ведь в соперниках по квартету Испания, Италия и Хорватия. И что тут сделаешь?

Гранды группы В обязаны побеждать аутсайдера и уже во внутренних разборках определять места внутри топ-3. Осечка в игре с Албанией может очень дорого обойтись, ведь в оставшихся матчах потерять очки легче лёгкого.

Коэффициент 1.39 на Италию не слишком высок, зато сомневаться в проходе не приходится. Для двойника-экспресса отличный вариант», — отметил Прокофьев.

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