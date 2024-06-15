Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Испания — Хорватия

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15 июня сборные Испании и Хорватии встретятся в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024. Начало — в 19:00 мск.

Аналитики считают сборную Испании фаворитом. Сделать ставку на победу испанцев можно с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 50% вероятности. Успех хорватов оценивается коэффициентом 4.50 — 22% вероятности. Ничья по итогам 90 минут доступна с коэффициентом 3.52 (28% вероятности).

Заключить пари на «обе команды забьют» предлагается за 2.02. Если зайдёт ставка «обе забьют — нет», сыграет коэффициент 1.86. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.10). Победа Испании со счётом 1:0 идёт за 6.30. На 2:0 в пользу Испании дают коэффициент 8.10.

Ниже оценивается вероятность победы Испании 2:1 (8.60) и нулевой ничьей (9.50).