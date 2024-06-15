Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Евро-2024 Италия — Албания

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15 июня в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится матч 1-го тура группового этапа Италия — Албания. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Явными фаворитами считаются подопечные Лучано Спаллетти: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.44. Это около 68% вероятности. Успех албанцев оценивается в 8.80 (11%). На ничью дают коэффициент 4.80 (21%).

Букмекеры считают, что игра Италия — Албания не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.45.

Наиболее вероятный исход встречи — 1:0 в пользу сборной Италии (5.00). Чуть ниже оценивается победа итальянцев со счётом 2:0 (5.20).

На 3:0 в пользу Италии выставлен коэффициент 7.60. Ничья 1:1 идёт за 8.80.