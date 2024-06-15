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Польша — Нидерланды: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

Польша — Нидерланды: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024
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16 июня на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Нидерланды. Начало игры — в 16:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами «оранжевых»: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.60. Успех поляков оценён в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Аналитики считают, что матч Польша — Нидерланды не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83.

Если забьют поляки, сыграет коэффициент 1.78. Гол нидерландцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.12.

Ставки на победу сборной Нидерландов с форой (-1.5) принимаются за 2.65.

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