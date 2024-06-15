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Венгрия — Швейцария: результат матча Евро-2024 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Венгрия — Швейцария: результат матча Евро-2024 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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Сборная Швейцарии победила команду Венгрии на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) в матче 1-го тура группового этапа в квартете A Евро-2024 со счётом 3:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 3
Швейцария
0:1 Дуа – 12'     0:2 Эбишер – 45'     1:2 Варга – 66'     1:3 Эмболо – 90+3'    

На 13-й минуте форвард Швейцарии Квадво Дуа открыл счёт в игре. Полузащитник Михел Эбишер на исходе первого тайма удвоил преимущество своей сборной.

В середине второго тайма нападающий венгров Барнабаш Варга смог сократить отставание. На 90+3-й минуте полузащитник швейцарцев Брил Эмболо установил финальный счёт — 3:1.

Ставки на победу Швейцарии принимались с коэффициентом 2.18: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2180 рублей.

Победа Швейцарии с форой (-1.5) шла за 4.20. На тотал больше 2.5 гола давали 2.32, а на тотал больше 3.5 гола — 4.25.

Заключить пари на «обе команды забьют» предлагалось за 2.00, а на гол в каждом тайме — за 1.90.

Коэффициент на точный счёт 3:1 в пользу Швейцарии составлял 20.0.

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