Сербия — Англия: ставка Игоря Семшова на матч группы С Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Сербия – Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.73.

«Организаторы Евро-2024 не просто так вынесли этот матч на самое удобное время.

Обычно сборная Сербии, когда выходит в финальный раунд чемпионата мира или Европы, считает свою задачу на этом уже выполненной и благополучно проваливает решающие матчи. Нынешний наставник сербов Драган Стойкович заверил, что на этот раз всё будет по-другому. А перед стартом на Евро-2024 сербы показали свою силу, обыграв в Стокгольме шведов – 3:0 в товарищеском матче. Сергей Милинкович-Савич и его партнёры очень хотят поломать неприятную для своей сборной традицию неудачных выступлений на крупнейших футбольных форумах. И состав у сербов очень крепкий.

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Сборная Англии, выйдя на Евро, стала прилично и привычно экспериментировать в контрольных поединках с составом. Так, непосредственно перед отправлением в Германию англичане, которых тренирует Гарет Саутгейт, уступили дома Исландии (0:1). Тревожит ли это кого-то в команде? Вряд ли. Да, англичанам всегда требуется особая мотивация для игры. И старт на чемпионате Европы для этого подходит как нельзя лучше», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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