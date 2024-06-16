Сербия — Англия: получи фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Сербия — Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, подтвердить личность и внести депозит 1000 рублей!

Сборная Сербии выделяется на фоне остальных. Такой нестабильностью похвастаться могут немногие. «Белые орлы» способны навязать борьбу и победить очень сильного соперника, но могут уступить середняку или даже аутсайдеру. Проблема не в настрое и качестве игры, а в разбалансированности состава.

У Сербии именитое нападение. Вырисовываются две топовые атакующие связки — выступающие за «Ювентус» Филип Костич и Душан Влахович, а также два результативных ветерана — Душан Тадич и Александр Митрович.

У сборной Англии нападение ещё мощнее. Трудно кого-то выделять из числа невероятно техничных результативных форвардов, но Гарри Кейн и Джуд Беллингем — это два самых больших кошмара для любого соперника. На двоих в этом сезоне на клубном уровне и за сборную они забили 77 мячей.

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