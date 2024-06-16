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Словения — Дания: прогноз Константина Генича на матч группы С Евро-2024

Словения — Дания: прогноз Константина Генича на матч группы С Евро-2024
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Словения – Дания на Евро-2024.

Ставка: 1–2 гола в матче за 1.86.

«В группе С в Штутгарте на местном стадионе сыграют команды Словении и Дании. Эти команды не так давно, в 2023 году, играли в квалификации чемпионата мира.

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2:1 тогда датчане выиграли дома, и ничья 1:1 была в Словении. Мы прекрасно знаем, что у словенцев есть хорошие нападающие, тот же Шешко, есть сплочённая, очень такая патриотичная команда с хорошим вратарём Яном Облаком. Ну и, пожалуй, всё.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У датчан современная, быстрая, качественная сборная — с классным подбором игроков впереди. Выделяется Хойлунд. Но, как войдут датчане в большой турнир, это большая загадка. Они триумфально прошли отбор к чемпионату мира и очень плохо сыграли на самом чемпионате мира. Поэтому сложный матч для начала: словенцы вряд ли будут раскрываться, датчане вряд ли сами предложат открытый футбол сборной Словении.

Поэтому, мне кажется, в первой игре здесь могут решить все 1–2 забитых мяча. В матче Словении и Дании я выберу вариант «тотал 1 или 2 гола» за 1.86», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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