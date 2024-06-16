Словения — Дания: прогноз Егора Титова на игру группового турнира Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Словения – Дания на Евро-2024.

Ставка: голы в обоих таймах за 2.03.

«Меня Словения даже немножко удивила в отборе. Я привык, что команда всегда от обороны, рассчитывает только на стандарты и контратаки. Плюс ещё играет грязновато. Но сейчас внезапно прибавили в созидании. Есть интересный форвард из «Лейпцига», который уходит на повышение.

От датчан ждали много на ЧМ в Катаре после сумасшедшего Евро, но они там провалились. Думаю, нынешние словенцы эту Данию боятся не станут. У них великолепный вратарь, который может подстраховать, вперёд есть кому реализовать. В общем, думаю, эти команды поддержат тренд турнира. Увидим минимум гол в каждом тайме», — приводит слова Титова «РБ Спорт».