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Словения — Дания: прогноз Егора Титова на игру группового турнира Евро-2024

Словения — Дания: прогноз Егора Титова на игру группового турнира Евро-2024
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Словения – Дания на Евро-2024.

Ставка: голы в обоих таймах за 2.03.

«Меня Словения даже немножко удивила в отборе. Я привык, что команда всегда от обороны, рассчитывает только на стандарты и контратаки. Плюс ещё играет грязновато. Но сейчас внезапно прибавили в созидании. Есть интересный форвард из «Лейпцига», который уходит на повышение.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Словения
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

От датчан ждали много на ЧМ в Катаре после сумасшедшего Евро, но они там провалились. Думаю, нынешние словенцы эту Данию боятся не станут. У них великолепный вратарь, который может подстраховать, вперёд есть кому реализовать. В общем, думаю, эти команды поддержат тренд турнира. Увидим минимум гол в каждом тайме», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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