Словения — Дания: ставка Игоря Семшова на игру группового турнира Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Словения – Дания.

Ставка: ничья за 3.65.

«Сборная Словении очень достойно прошла квалификацию на этот Евро, а затем подопечные Матьяжа Кека удачно провели целый ряд товарищеских матчей, в которых они, например, одолели сборную Португалии (2:0). В общем, Ян Облак и компания подходят к главному футбольному событию лета в отличной форме и хорошем настроении.

Сборная Дании тоже вышла на чемпионат Европы уверенно. Причём команда Каспера Юльманна играла в одной группе со Словенией и превзошла балканцев – 2:1 дома, а на выезде была зафиксирована ничья 1:1.

Стартовый матч в Германии будет очень важен для обеих команд, и игра получится очень осторожной и не слишком результативной.

Сборные Словении и Дании сыграют между собой вничью, забив в ворота друг друга по мячу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».