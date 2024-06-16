Словения — Дания: ставка Александра Мостового на игру группы С Евро-2024 в Штутгарте

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Словения — Дания.

Ставка: победа Дании за 1.78.

«Словения и Дания встретятся, чтобы определить победителя в 1-м туре Евро-2024. Как по мне, датчане тут фавориты. Это хорошая и крепкая команда, которая вполне может побороться за выход в плей-офф. Словенцам тут максимум на ничью есть смысл рассчитывать.

У Дании есть шанс выйти из группы, даже со второй строчки. В их квартете только один топовый коллектив — Англия. Да и, конечно, её финиш на первой позиции не гарантирован. Возможно, «алую гвардию» мы и увидим первыми по исходу трёх туров. Но до этого момента ещё стоит подождать и посмотреть, как все сыграют.

Датчане представляют серьёзную опасность для соперников по Евро. У них есть как и опытные игроки, Шмейхель, Эриксен, Кьер, так и молодые голодные таланты, Хойлунд, Хойберг. Интересно будет посмотреть за выступлениями этого коллектива. В отборе на ЧЕ он уже показал определённый класс. Да и в предыдущих международных соревнованиях Дания часто удивляла и добивалась большего, чем от неё ожидали.

Словения тоже показала неплохие результаты в отборе на чемпионат Европы. Собственно, она набрала столько же очков, сколько и Дания — финишировала ниже только по дополнительным параметрам. Главное, что команда опередила Финляндию и Казахстан.

Словенцы у себя в составе тоже сочетают игроков разных поколений. Из молодых можно отметить Шешко, а из опытных — Облака и Иличича. Но я всё-таки не так уверен в успехах этого коллектива в групповом этапе Евро.

Я верю в победу Дании, которая имеет опыт успешных выступлений на международной арене», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».