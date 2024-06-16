Словения — Дания: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Европы — 2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Словения — Дания.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19.

«Словения и Дания встретятся в рамках 1-го тура группового раунда Евро-2024. Датчане тут для меня фавориты. Думаю, словенцам будет тяжело против такого соперника.

Дания — одна из сильнейших команд Европы, если мы берём группу «середняков». Свой уровень команда показала на прошлом чемпионате Европы, на котором она дошла до полуфинала. Бессменным лидером коллектива является Кристиан Эриксен, который и сейчас готов вести команду к победе.

У Словении же не так часто получается даже в финальные раунды международных турниров отбираться. Часто сборная останавливается на этапе квалификации. Но на этот раз словенцы выступили неплохо. Причём они финишировали вторыми в группе, по дополнительным параметрам уступив как раз Дании.

Друг с другом на этапе отбора на ЧЕ они дважды играли, и ни разу словенцы не смогли победить — 1:1 и 1:2. До этого в товарищеских матчах виктории тоже добывала только «алая гвардия». Сейчас всё осложняется ещё и тем, что в их группе C находится Англия — явный претендент на первую строчку. А за второе место с ними ещё и готова побороться Сербия.

Да, Дания для меня — фаворит тут. Но я выберу более интересную ставку — на голы. Дело в том, что Словения провела неплохо подготовительный этап к Евро, часто забивала не менее двух мячей. Так что сейчас команда будет готова дать отпор датчанам», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».