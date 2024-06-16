Сербия — Англия: прогноз Егора Титова на матч группы С Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Сербия – Англия на Евро-2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.55.

«У англичан загадочная для меня команда. Многие считают её снова фаворитом. Я не уверен. Нападение – супер, полузащита – великолепная. Но вот оборона и не очень классная, и не очень опытная.

Так что я бы здесь в плане прогноза отталкивался бы от сербов. Там впереди мастера мирового уровня, а сзади, по большому счёту, бардак. Плюс на эту Англию снова давит статус фаворита. Она может из-за этого начать не с того результата, который ей хотелось бы получить.

Ставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5». 2:1 в пользу Англии, ну, скорее всего. Но если у сербов пойдёт, то этой английской обороне они создадут много проблем. 2:2 — тоже может быть!» — приводит слова Титова «РБ Спорт».