Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Сербия — Англия: прогноз Егора Титова на матч группы С Евро-2024

Сербия — Англия: прогноз Егора Титова на матч группы С Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Сербия – Англия на Евро-2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.55.

«У англичан загадочная для меня команда. Многие считают её снова фаворитом. Я не уверен. Нападение – супер, полузащита – великолепная. Но вот оборона и не очень классная, и не очень опытная.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что я бы здесь в плане прогноза отталкивался бы от сербов. Там впереди мастера мирового уровня, а сзади, по большому счёту, бардак. Плюс на эту Англию снова давит статус фаворита. Она может из-за этого начать не с того результата, который ей хотелось бы получить.

Ставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5». 2:1 в пользу Англии, ну, скорее всего. Но если у сербов пойдёт, то этой английской обороне они создадут много проблем. 2:2 — тоже может быть!» — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Сербия — Англия. Кейну и Беллингему придётся попотеть
Сербия — Англия. Кейну и Беллингему придётся попотеть
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android