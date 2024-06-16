Сербия — Англия: прогноз Константина Генича на игру Евро-2024 в Гельзенкирхене

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Сербия – Англия на Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 2.05.

«В группе С сыграют сербы и одни из фаворитов предстоящего Евро — сборная Англии. Да, в матчах подготовительных, товарищеских сборная Англии не сказать чтобы убедила — обыграли Боснию и Герцеговину 3:0 и проиграли исландцам дома 0:1. Пропустив в самом начале, потом пытались-пытались взломать оборону соперника, но не вышло.

Саутгейта, как всегда, критикуют за очень сухой, прагматичный и прямолинейный футбол при такой группе атаки, при таких исполнителях. Конечно, Англия должна играть чуть иначе, но, если она раскроется, у сербов с их классным подбором игроков есть возможность наказать. Есть и Тадич, и Митрович, и другие классные исполнители, которые могут сборную Англии наказать. То, что Англия в обороне не без греха, было и так понятно, тем более Магуайр из-за травмы не сыграет.

В общем, я верю в то, что сербы на большом турнире наконец себя покажут, группа для того, чтобы попробовать выйти в плей-офф, вполне подходящая. Но, как всегда, у сербов большие ожидания, а что на выходе — это уже зависит от самой команды.

Редкий матч, когда сербы не забивают. Да, был матч со сборной России, но они там практически весь матч играли в меньшинстве, но и то несколько моментов хороших было, если бы не Сафонов. Но сейчас, мне кажется, у сербов внутри что-то должно там пробудиться, и англичанам забивать можно, особенно с нападением сербов, которое может сделать гол практически из ничего. А у Англии есть Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Фоден. Поэтому я думаю, что вариант «обе забьют» вполне подходящий», — приводит слова Генича «РБ Спорт».