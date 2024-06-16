Сербия — Англия: прогноз Артура Петросьяна на матч группового раунда Евро-2024

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2024 Сербия — Англия.

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Здесь расклад сил понятен, Англия – явный фаворит, один из главных фаворитов всего турнира, как и этого матча. Но, опять же, не всё так просто. Целая россыпь талантов у англичан в нападении, но команда тоже не без проблем. В первую очередь это касается моментов после потерь мяча, игры обороны.

Что касается сербов, то это одна из команд, которая вполне может удивить со знаком плюс на этом турнире. Очень даже симпатичная команда, к слову сказать, один из лидеров по количеству навесов в отборочном турнире. Также здорово контратакуют, как раз то, в чём у англичан есть слабость.

Учитывая сильные стороны сербов, предположу, что именно в переходных фазах у них будут здесь шансы возникать. Ну и англичане, понятно, с таким подбором исполнителей не могут уйти с поля без гола, моменты, конечно, они создавать будут. Поэтому мне кажется, что самое оптимальное – это поставить на то, что обе команды забьют, коэффициент 2.05», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».