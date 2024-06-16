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Сербия — Англия: прогноз Артура Петросьяна на матч группового раунда Евро-2024

Сербия — Англия: прогноз Артура Петросьяна на матч группового раунда Евро-2024
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2024 Сербия — Англия.

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Здесь расклад сил понятен, Англия – явный фаворит, один из главных фаворитов всего турнира, как и этого матча. Но, опять же, не всё так просто. Целая россыпь талантов у англичан в нападении, но команда тоже не без проблем. В первую очередь это касается моментов после потерь мяча, игры обороны.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается сербов, то это одна из команд, которая вполне может удивить со знаком плюс на этом турнире. Очень даже симпатичная команда, к слову сказать, один из лидеров по количеству навесов в отборочном турнире. Также здорово контратакуют, как раз то, в чём у англичан есть слабость.

Учитывая сильные стороны сербов, предположу, что именно в переходных фазах у них будут здесь шансы возникать. Ну и англичане, понятно, с таким подбором исполнителей не могут уйти с поля без гола, моменты, конечно, они создавать будут. Поэтому мне кажется, что самое оптимальное – это поставить на то, что обе команды забьют, коэффициент 2.05», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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