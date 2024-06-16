Сербия — Англия: ставка Асана Абибуллаева на встречу группы С чемпионата Европы

Журналист и блогер Асан Абибуллаев дал прогноз на игру Евро-2024 Сербия — Англия.

Ставка: гол Саки за 3.00.

«Леди и джентльмены! Для сборной Англии Еаро-2024 начнётся с матча против Сербии.

Конечно, тут безоговорочный фаворит Англия, которую все критикуют. Но забывают, что англичане в восьми матчах отбора на Евро оформили 22 гола и вошли в шестёрку самых результативных сборных квалификации.

Саутгейт неплохо так всех заставил снова заговорить о себе. Бен Уайт отказался от вызова в сборную, что вызвало резкую оценку в обществе. А перед самым стартом Евро вообще не взял Джека Грилиша, Джеймса Мэддисона и Маркуса Рашфорда — хотя были в составе сборной на двух последних крупных турнирах.

Но мы с вами поглядим на наших «львов». Сейчас развернулась нешуточная баталия между Сакой и Фоденом. Кто сильнее, кто должен быть в старте, настоящая конкуренция. Давайте поболеем за нашего перчика Саку, чтобы он показал, кто в Англии хозяин. В этом сезоне он сделал очередной скачок в своём развитии, пробив 25 очков по системе «гол+пас» в АПЛ. А за сборную в квалификации Евро за семь матчей, в которых участвовал, сделал шесть голевых действий. Ждём от него голевое действие сегодня? Конечно!» — приводит слова Абибуллаева «ВсёПроСпорт».