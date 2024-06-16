Сербия — Англия: ставка Александра Мостового на встречу чемпионата Европы по футболу

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Сербия — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.73.

«Сербам предстоит тяжёлый старт на Евро-2024. Они играют не только с фаворитом группы, но и с фаворитом всего турнира — со сборной Англии. Хотя на англичан почти всегда делаются высокие ставки, а они в итоге всё проваливают. Впрочем, сейчас речь идёт про 1-й тур ЧЕ, и в нём я вижу команду Саутгейта фаворитом.

Англия подошла к турниру в максимальной боеготовности. Даже стандартной заявки им не хватило — несколько высококлассных игроков уехали отдыхать, не хватило им места. При этом, например, в защите заявлен Люк Шоу, который вообще до сих пор травмирован. Впрочем, Саутгейт уже показал, что доверяет проверенным в бою игрокам, тот же Магуайр вызван, несмотря на провальный сезон в МЮ.

У Сербии состав тоже неплохой. Есть в нем и звёзды европейского футбола и не только — Влахович, Митрович, Милинкович-Савич. Хотя, конечно, с игроками сборной Англии они не сравнятся. У «трёх львов» есть вероятный претендент на «Золотой мяч» Беллингем. Про Райса, Фодена, Уолкера, Палмера, Кейна и других можно даже не вспоминать.

Группа для подопечных Саутгейта не такая уж сложная — помимо сербов, есть ещё датчане и словенцы. Конечно, для «родоначальников футбола» всё равно ничего не гарантировано. В предыдущие года, каким бы составом ни играла национальная сборная, успеха добиться она так и не могла. Так что сейчас Англии нужно настраиваться на уверенные победы.

Сербия же вполне может рассчитывать на второе или третье место, которые могут позволить ей попасть в плей-офф. Очки в играх с Данией и Словенией она набрать может. Но, конечно, нужно и с Англией показать команде конкурентный футбол.

Я всё равно верю в успех команды Саутгейта. Думаю, все игроки понимают, какая на них возлагается ответственность. При этом многие футболисты уже обладают большим опытом, чтобы не дать молодёжи играть вполсилы. Стартует на Евро Англия с победы», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».