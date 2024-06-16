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Сербия — Англия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Сербия — Англия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Сербия — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.35.

«Англия – главный фаворит Евро, самая дорогая сборная по версии Transfermarkt и просто напичканная звёздами команда.

Саутгейта называют физруком, но именно он нашёл баланс и добился лучших результатов в современной истории Англии – полуфинал ЧМ-2018 и финал Евро-2020.

С другой стороны, нестабильная Сербия с постаревшими и сдавшими лидерами, которые регулярно проваливаются на крупных турнирах за сборную.

Ф2(-1.5) с кэфом сильно за двойку прямо напрашивается. Могут смущать результаты Англии в товарищеских матчах, но в официальной встрече у фаворита будет совсем иной настрой.

Кейн, Фоден, Сака и Беллингем – это атака мечты, да и глубина состава сумасшедшая. Плюс на текущем Евро пока фавориты в основном побеждают с разницей больше гола. Верю в продолжение тренда и не удивлюсь разгрому сербов», — отметил Прокофьев.

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