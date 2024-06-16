Румыния — Украина: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

17 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Румыния — Украина. Начало игры запланировано на 16:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Сергея Реброва: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 2.04. Успех румын оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Аналитики считают, что матч Румыния — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73.

Если забьют румыны, сыграет коэффициент 1.55. Гол в исполнении украинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Ставки на победу сборной Украины с форой (-1.5 гола) принимаются за 3.70.