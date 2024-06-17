Румыния — Украина: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2024

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17 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Румыния — Украина. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами сборную Украины: поставить на победу подопечных Сергея Реброва можно с коэффициентом 2.04. Это примерно 49% вероятности.

Успех румын оценён в 4.20 (23%). Ставки на ничью принимаются за 3.50 (28%).

Эксперты ожидают, что матч Румыния — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73.

Если забьют румыны, сыграет коэффициент 1.55. Гол в исполнении украинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Победа Украины всухую идёт за 3.20, а победа Румынии всухую — за 7.20.