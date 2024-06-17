Румыния — Украина: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Украина.

Ставка: победа Украины за 2.04.

Квалификацию на Евро-2024 румыны прошли не только за счёт своей хорошей игры, но и благодаря невысокому уровню соперников. Из серьёзных испытаний была только не обладающая выдающейся стабильностью Швейцария. «Жёлтые» сыграли с ними вничью — 2:2 и победили дома — 1:0.

У сборной Украины оппозиция была куда серьёзнее. Ей достались Англия и Италия. Соперники грозные, но что Сергею Реброву до трудностей? Благодаря его стараниям жёлто-синие подходят к Евро-2024 в одном из лучших состояний за последние пять лет.

Сборная обогащена рядом лидеров, которые провели отменный сезон на клубном уровне. В числе таковых Андрей Лунин, ставший лучшим бомбардиром Примеры Артём Довбик, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Георгий Судаков. А ведь у Реброва в подспорье есть ещё Михаил Мудрик, Руслан Малиновский и Александр Зинченко, которым нужно прибавлять.

Поставить на победу украинцев в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Разница в уровне исполнителей заметная, а коэффициент превышает двойку. Проверим.