Польша — Нидерланды: результат матча Евро-2024, какие ставки сыграли

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Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Польшей в первом туре группового этапа Евро-2024 со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия).

На 16-й минуте форвард сборной Польши Адам Букса открыл счёт, замкнув подачу с углового. На исходе получаса игры форвард Нидерландов Коди Гакпо сравнял счёт с передачи защитника Натана Аке. На 83-й минуте нападающий Ваут Вегорст вывел сборную Нидерландов вперёд — 2:1.

Коэффициент на победу сборной Нидерландов составлял 1.58: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1580 рублей.

На тотал больше 2.5 гола — 2.08, на «обе команды забьют» — 2.12. Заключить пари на победу сборной Нидерландов с разницей в один мяч предлагалось за 3.50.

На точный счёт 2:1 в пользу Нидерландов давали 8.00, на волевую победу Нидерландов — 9.50.