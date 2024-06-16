Бельгия — Словакия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

17 июня на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Бельгия — Словакия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами «красных дьяволов»: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.50. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1500 рублей.

Успех словаков оценён в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Аналитики считают, что матч Бельгия — Словакия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Если забьют бельгийцы, сыграет коэффициент 1.10. Гол в исполнении сборной Словакии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.