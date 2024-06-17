Бельгия — Словакия: коэффициенты и прогноз букмекеров на матч Евро-2024

17 июня на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Бельгия — Словакия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе «красных дьяволов»: поставить на сборную Бельгии можно с коэффициентом 1.50, что составляет 66% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1500 рублей.

Успех сборной Словакии оценён в 7.40 (13%). Ставки на ничью принимаются за 4.75 (21%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Если забьют бельгийцы, сыграет коэффициент 1.10. Гол в исполнении сборной Словакии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.95.