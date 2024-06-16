Словения — Дания: результат матча Евро-2024, как сыграли, какие ставки зашли

Сборные Словении и Дании сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия).

На 17-й минуте полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вывел свою национальную команду вперёд. Однако на 77-й минуте защитник сборной Словении Эрик Янжа сравнял счёт в матче — 1:1.

Заключить пари на ничью предлагалось с коэффициентом 3.62: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3620 рублей.

На тотал меньше 2.5 гола давали 1.75, на гол в каждом тайме — 1.80. Ставки на «обе команды забьют» принимались с коэффициентом 2.06.

Точный счёт 1:1 шёл за 6.40. На гол Кристиана Эриксена можно было поставить с коэффициентом 9.00: в этом случае с 1000 рублей выигрыш составил бы 9 тыс. рублей.