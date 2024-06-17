Бельгия — Словакия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия — Словакия.

Ставка: победа Бельгии + тотал больше 1.5 гола за 1.77.

У сборной Словакии резервов намного меньше. Многие с ностальгией вспоминают времена, когда за неё выступал Марек Гамшик. К Евро-2024 словаки подходят с тремя лидерами — Мартином Дубравкой, Миланом Шкриньяром и Станиславом Лоботкой. Уровень всех остальных футболистов значительно ниже. Многие из них выступают за клубы из топ-5 лиг Европы, но в составе аутсайдеров.

Вряд ли словаки сумели бы преодолеть квалификацию, попадись им в отборочном турнире соперники посильнее. Португальцам они дважды проиграли — 0:1 и 2:3. Хотя Роберто Мартинеса впечатлила игра подопечных Франческо Кальцоны. Он отметил, что тренер Словакии создал хорошо структурированную команду, с чётко выраженными идеями.

В плане дисциплины и организации к Словакии нет никаких претензий. Да и с самоотдачей у неё всё в порядке. Будь в составе поболее креативных и мастеровитых футболистов, был бы совсем другой разговор. «Золотое» поколение «красных дьяволов» подопечным Кальцоны точно не по зубам.

Поставить на победу бельгийцев и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Под руководством Тедеско «красные дьяволы» не проиграли ещё ни одного матча, хотя класс некоторых соперников был очень высок. Они не знают поражений уже 14 встреч кряду.