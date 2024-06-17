Австрия — Франция: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

17 июня в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Австрия — Франция. Начало – в 22:00 мск.

Эксперты считают фаворитом «трёхцветных»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.55. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1550 рублей.

Победа сборной Австрии оценивается в 5.85. На ничью дают коэффициент 4.50.

Букмекеры считают, что игра Австрия — Франция получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19.

Если забьют австрийцы, сыграет коэффициент 1.59. Гол в исполнении французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.81.

На гол в каждом из таймов выставлен коэффициент 1.65.