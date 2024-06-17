Австрия — Франция: прогноз Виктора Гусева на матч Евро-2024

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Франция.

Ставка: гол Мбаппе за 1.90.

«Матч в Дюссельдорфе станет первым на большом турнире в статусе игрока нового клуба для лидера французов Мбаппе. Это и стремление взять «Золотой мяч» по итогам сезона — дополнительная мотивация для новоиспечённого нападающего «Реала». Рядом с Килианом — партнёры, которые могут прекрасно помочь, как пасом, так и тем, что оттянут на себя часть внимания австрийских защитников. Гризманн, Дембеле, Тюрам, далеко ещё не сказавший последнего слова Жиру — состав вице-чемпионов мира в атаке (да и не только в атаке), возможно, самый мощный на турнире.

Встреча с австрийцами — ещё и разгон перед матчем с главным соперником — Нидерландами. При благоприятном стечении обстоятельств опытнейший Дешам может заменить своего лучшего игрока в последней части матча. Вряд ли тренер пойдёт на то, чтобы сначала подержать его в резерве. Всё-таки это стартовый матч на турнире, и сам Мбаппе, я уверен, захочет услышать гимн Франции не со скамейки запасных. И, значит, у Килиана будет время на гол. Не забудем и о большой вероятности пенальти — при изысканной атакующей игре «трёхцветных». А 11-метровый — это дополнительный шанс для Мбаппе.

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У австрийцев есть варианты в обороне. Но именно в этой линии у них серьёзная потеря: из-за травмы выбыл капитан сборной и звезда «Реала» Алаба. И приходится держать в голове следующую встречу с поляками, которую надо будет уж точно выигрывать, чтобы избежать риска итогового последнего места в группе. Но тут же приведу удивительную статистику последних шести товарищеских матчей Австрии. При одной ничьей (в игре со Швейцарией перед самым Евро) здесь пять побед, в том числе 2:0 — над Германией и 6:1 — над Турцией.

Франция накануне отъезда в Германию дома сыграла 0:0 с Канадой. А вот немцам французы 0:2 проиграли. В личных встречах Франция имеет преимущество в 13 побед против 9 при трёх ничьих. Летом 2022-го команды встретились впервые за 13 лет и сыграли 1:1 в Вене. Это была Лига наций, и Мбаппе сравнял счёт только на 83-й минуте. А в ответной игре осенью Франция победила 2:0 — и снова отличился Мбаппе, а также Жиру. Жду гол от Мбаппе», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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