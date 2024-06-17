Австрия — Франция: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Франция.

Ставка: победа Франции + тотал меньше 4.5 гола за 1.90.

Назначение главным тренером Ральфа Рангника стало отправной точкой прогресса сборной Австрии. Опытный специалист, которого вполне можно считать основателем знаменитой системы «Ред Булл», переформатировал схему, сделав акцент на физической готовности и удушающем прессинге. При потере мяча команда немедленно вступает в отбор, а не отступает назад, чтобы перегруппироваться.

Реформа имени Рангника полностью себя оправдала. Квалификацию Евро-2024 его подопечные прошли без спадов. В группе с Бельгией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией они набрали 19 очков и заняли второе место в турнирной таблице. Австрия проиграла только один из восьми матчей и добилась этого результата за счёт надёжной обороны, пропустив всего семь мячей.

В нападении многое зависит от физического состояния Марселя Забитцера. В квалификации на Евро-2024 он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи, став системообразующим игроком. 30-летний полузащитник в целом провёл хороший сезон в дортмундской «Боруссии» и способствовал выходу клуба в финал Лиги чемпионов.

Нападение Франции строится вокруг Килиана Мбаппе. Перешедший в мадридский «Реал» форвард обладает великолепной скоростью и дриблингом, при этом оттягивает на себя основное внимание защиты, открывая пространство для Антуана Гризманна, Усмана Дембеле и Маркуса Тюрама.

Австрия вряд ли будет менять стиль игры на более оборонительный. Она не откажется от прессинга, поскольку больше потеряет от этого размена. Но Дешам располагает всеми необходимыми инструментами для вскрытия этой схемы. Мы предлагаем сделать ставку на победу Франции и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.